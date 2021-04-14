Италия

Итальянский клуб не станет выкупать 24-летнего испанца в конце этого сезона.

Нападающий мадридского Реала Борха Майораль, который выступает за Рому на правах аренды, продолжит выступать в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство "волков" не планирует выкупать 24-летнего испанца, но продлит его арендное соглашение до конца следующего сезона, до лета 2022 года. Однако из-за этого опция выкупа игрока будет составлять не 15 миллионов евро, а 20.

Майораль перебрался в Рому в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне Борха провел 38 поединков, в которых он забил 14 голов и отдал 7 ассистов.

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