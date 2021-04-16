Италия

Сергей Шевченко — о прогрессе украинского легионера.

Руслан Малиновский в отличной форме. Последние три тура – пока что лучший отрезок его итальянской карьеры: гол и целых пять результативных передач. Более того, в двух подряд матчах украинец отдавал по два ассиста, что стало любопытным статистическим достижением. До Малиновского таким отмечался Андреа Лаццари из Удинезе в 2013 году (не путать с Мануэлем Лаццари из Лацио), а если учитывать только легионеров, то аж Луиш Фигу в 2007-м, когда выступал за Интер.

Болельщики Аталанты даже выбрали Малиновского лучшим футболистом марта. Успехи Руслана позволяют надеяться, что теперь он сможет регулярно играть в основе и даже претендовать на роль одного из лидеров команды. Давайте разбираться, за счёт чего игрок сборной Украины так хорош.

Смена поколений

"Группа атаки" команды из Бергамо меняется на глазах. Классическое трио Гомес – Иличич – Сапата постепенно уходит в небытие. Первым отвалился Гомес. Конфликт лидера Аталанты с главным тренером – история, гремевшая прошлой осенью. Зашло так далеко, что примирение оказалось невозможным, и от Гомеса пришлось избавляться. Теперь "Папу" играет в Севилье, где периодически забивает важные мячи, но о такой же значимости, как в Аталанте, речи не идёт. Гасперини в свою очередь пришлось искать новых лидеров нападения.

На какой-то отрезок таковым стал Йосип Иличич. Словенец – человек непредсказуемый, достаточно вспомнить историю с его депрессией, из-за которой он практически не играл летом. Казалось, что после долгого отсутствия он может не вернуться на прежний уровень, но Иличич всех удивил в декабре-январе, когда после ухода Гомеса выдал серию роскошных матчей. Проблема в том, что Йосип играет по настроению. Кураж быстро закончился, и на оба матча с Реалом Иличич остался в запасе. Этот игрок умеет время от времени творить чудеса, но роль стабильного лидера ему не по плечу.

Дуван Сапата продолжает держать марку, хотя и у него был посредственный отрезок в начале сезона. Колумбиец, впрочем, типичный центрфорвард, его соотечественник Муриэль тоже нацелен на завершение, Аталанте требуются созидатели. Одним из таковых стал Маттео Пессина, игрок-открытие сезона, дебютант сборной Италии. Пессина в какой-то момент закрыл Малиновскому путь в основу. Итальянец лучше работал в прессинге и взаимодействовал с Иличичем. Тем не менее, весной Гасперини придумал, как использовать Пессину и Малиновского одновременно.

Новая тактика Гасперини

Схема 3-4-3 с её вариациями (3-4-2-1, 3-4-1-2) считается канонической для главного тренера Аталанты. Всю тренерскую карьеру Гасперини играл в три центрбека с двумя высоко действующими латералями. Тем удивительнее была метаморфоза, случившаяся за последний месяц. На игру с Вероной бергамаски вышли со схемой 4-2-3-1 и добились успеха – 2:0 без шансов для весьма опасного соперника. Вероятно, это был сюрприз для Ивана Юрича, ученика Гасперини, который использует схожую тактику и прекрасно знаком с принципами игры Аталанты. В первом круге выиграл Юрич, но теперь Гасперини взял реванш, сумев запутать наставника веронцев.

Сразу после матча с Вероной тренер Аталанты высказывался скептически об игре в четыре защитника – мол, атака и оборона слишком изолированы друг от друга. Возможно, снова напускал туману, поскольку в следующих двух матчах бергамаски продолжили использовать ту же схему. Результат стопроцентный: три победы. На правый фланг защиты органично вписался бразильский итальянец Рафаэль Толой – номинальный центрбек, который подключается в атаки чаще иного крайка. К тому же, его вызвали в сборную Италии, где используют как раз на фланге.

Нас, впрочем, больше интересует позиция Малиновского. Здесь тоже есть новшества. Руслан – номинально правый атакующий полузащитник, что решает сразу несколько вопросов. Во-первых, это удобно для его фирменных ударов рабочей левой ногой. Во-вторых, теперь можно совместить Малиновского и Пессину, который остался в центре поля (на левый фланг сдвинули Муриэля, что тоже оказалось весьма эффективно; Иличич выходит на замены). Получилась гармоничная круговерть: Муриэль с его дриблингом успешно ломится вперёд, благо его подстрахует защитник, а Малиновский на своём фланге смещается в центр, освобождая место для подключений Толоя. Главное же – эффективность действий самого Руслана.

Не голы, а передачи

Малиновский был очень хорош летом прошлого года, когда забил четыре мяча (итого за сезон – восемь) и в отдельных матчах примерял на себя роль лидера Аталанты. Увы, продолжения осенью не было, хотя Гасперини продолжал доверять игроку. Исчезла былая лёгкость. Руслан реже бил по воротам (3,8 в прошлом сезоне и 2,9 в нынешнем – данные Instat за 90 сыгранных минут) и вступал в отбор (4,3 против 2,7), зато стал чаще терять мяч (11 против 9) поскольку желание исправить ситуацию лишь рождало попытки решить эпизод самостоятельно.

Причиной оказалось здоровье. Футболиста мучили проблемы с грыжей, заработанной, вероятно, на изматывающих тренировках Гасперини. Малиновский вынужден был играть, превозмогая боль. В ноябре ещё и коронавирус вмешался, что было совсем уж невовремя – как раз с Гомесом расставались, а Руслан не в форме. Как следствие, украинец довольствовался статусом игрока ротации, пока для него не открылись новые возможности. Напрашивалась операция, что было бы в интересах сборной Украины накануне Евро, но боль, похоже, отступила. Малиновский снова заиграл в полную силу, а Гасперини нашёл ему подходящую позицию.

Новый Малиновский – не голеадор, а распасовщик. Он больше не затягивает игру, пытаясь во что бы то ни стало ударить с левой (но и забывать о такой возможности не стоит). Руслан тонко замечает коридоры в обороне соперника и направляет мяч на одного из колумбийских форвардов. Иной раз получается не менее красиво, чем дальние удары: например, пас на Сапату в матче с Фиорентиной – мини-шедевр от игрока сборной Украины. Очевидно, что Гасперини поработал не только над тактической составляющей, но и над менталитетом.

В списке лучших ассистентов Серии А высочайшая плотность. Малиновский с семью результативными передачами входит в топ-10, отставая от лидеров лишь на один пас. Учитывая форму Руслана, это неплохая заявка на итоговую победу. Впрочем, намного критичнее его статус в Аталанте. Многое зависит от тактических решений Гасперини, который может вернуться к прежней схеме, а также здоровья самого Руслана, но сейчас, в преддверии важнейшего матча с Ювентусом, Малиновский – один из ведущих игроков Аталанты.