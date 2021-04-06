Италия

Действия украинца выделили болельщики клуба.

Полузащитник Аталанты украинец Руслан Малиновский стал лучшим футболистом марта по версии фанатов клуба.

В марте на счету Малиновского 5 матчей за "бергамасков" во всех турнирах, в которых он забил один гол, сделал один ассист и отдал пять ключевых пасов.

Ранее сообщалось, что Малиновский попал в сборную 29-го тура Серии А по версии SofaScore и Whoscored.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 27 поединков в чемпионате Италии, в которых он забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

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