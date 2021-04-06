Действия украинца выделили болельщики клуба.
Getty images
06 апреля 2021, 21:55
Полузащитник Аталанты украинец Руслан Малиновский стал лучшим футболистом марта по версии фанатов клуба.
В марте на счету Малиновского 5 матчей за "бергамасков" во всех турнирах, в которых он забил один гол, сделал один ассист и отдал пять ключевых пасов.
Ранее сообщалось, что Малиновский попал в сборную 29-го тура Серии А по версии SofaScore и Whoscored.
В нынешнем сезоне Малиновский провел 27 поединков в чемпионате Италии, в которых он забил три мяча и отдал шесть голевых передач.
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