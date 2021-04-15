Италия

Бывший тренер Ромы Фабио Капелло поддержал нынешнего наставника "волков" Паулу Фонсеку.

Фабио Капелло считает, что Паулу Фонсека в Роме создал хороший коллектив и поставил ему качественную игру.

"Мне нравится Фонсека, – цитирует Football Italia слова бывшего тренера, выигрывавшего с Ромой Серию А и Суперкубок Италии. – Он научил команду играть. В Роме собран хороший коллектив, и лишь травмы и болезни не позволили ей замахнуться в этом сезоне на большее".

"Я верю в нынешнюю Рому, верю, что ей по силам пройти Аякс, верю, что она сможет завоевать путевку в Лигу чемпионов. И я от всей души желаю успеха Фонсеке и хочу, чтобы он остался в команде".

В данный момент судьба Фонсеки пока не определена, однако если Рома завоюет путевку в Лигу чемпионов на сезон-2-21/22, то контракт с тренером будет автоматически продлен.

После 30-го тура Рома отстает на 7 очков от зоны Лиги чемпионов в турнирной таблице Серии А, но также может получить путевку в турнир европейских чемпионов как победитель Лиги Европы.

В первом четвертьфинале Рома обыграла на выезде Аякс — 2:1.

Матч Рома — Аякс состоится в четверг, 15 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

В случае успеха, в полуфинале Рома встретится с победителем пары Манчестер Юнайтед — Гранада.