Италия

Аргентинский полузащитник может перебраться в Серию А.

Наполи изучает возможность подписания полузащитника Тоттенхэма Эрика Ламелы в ближайшее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

Источник утверждает, что сам аргентинский футболист очень позитивно относится к возвращению в Италию. Ранее он выступал за Рому.

В текущем сезоне Эрик Ламела провел 31 поединок на клубном уровне, отметившись четырьмя голами и результативной передачей.

Напомним, что ранее аргентинский полузащитник отметился лучшим голом марта в английской Премьер-лиге.