Аргентинский полузащитник может перебраться в Серию А.
Эрик Ламела, getty images
15 апреля 2021, 19:58
Наполи изучает возможность подписания полузащитника Тоттенхэма Эрика Ламелы в ближайшее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.
Источник утверждает, что сам аргентинский футболист очень позитивно относится к возвращению в Италию. Ранее он выступал за Рому.
В текущем сезоне Эрик Ламела провел 31 поединок на клубном уровне, отметившись четырьмя голами и результативной передачей.
Напомним, что ранее аргентинский полузащитник отметился лучшим голом марта в английской Премьер-лиге.