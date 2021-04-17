Италия

Португалец не поможет "старую сеньору".

В рамках 31-го тура итальянской Серии А Ювентус сыграет на выезде против Аталанты.

Как сообщает журналист Ромеу Агрести, поединок пропустит вингер "старой сеньоры" Криштиану Роналду.

Футболист получил травму, из-за которой не сможет выйти на поле. Помимо португальца на поле не выйдет Федерико Бернандески.

У Аталанты также есть некоторые проблемы. Ханс Хатебур еще не восстановился после травмы, которую получил еще в январе. Кристиан Ромеро перебрал желтых карточек.

Матч состоится 18-го апреля в Бергамо. Начало игры — в 16:00 по киевскому времени.

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