Италия

Защитник Ювентуса не согласен с теми, кто критикует Криштиану Роналду.

Джорджо Кьеллини считает, что у Ювентуса сейчас нет проблем, и уж тем более с Криштиану Роналду.

"Мне кажется, что кризиса никакого нет, – цитирует защитника Ювентуса Sky Sport Italia. – мы провели отличный матч против Наполи, обыграли Дженоа, готовы противостоять Аталанте".

"У нас сейчас нет проблем, уж тем более с Криштиану Роналду. И если Роналду наша проблема, то я хотел бы побольше таких проблем".

"Что касается игры с Аталантой, то она будет сложной. Наш соперник силен физически, технически и тактически. И я согласен с Хосепом Гвардиолой, который как-то сказал, что игра с Аталантой — это так же неприятно, как визит к дантисту. Но у нас есть, что противопоставить бергамаскам".

Ранее Массимилиано Аллегри посоветовал президенту Ювентуса Андреа Аньелли избавиться от Криштиану Роналду, потому что он тормозит развитие клуба и команды.

Матч 31-го тура чемпионата Италии Аталанта — Ювентус состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало в 16:00 по киевскому времени.