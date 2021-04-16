Португалец поведал про расположение духа своего товарища.
Криштиану Роналду, getty images
16 апреля 2021, 20:36
Защитник сборной Португалии и Порту Пепе заявил, что Криштиану Роналду, похоже, счастлив в туринском Ювентусе.
Также центрбек исключает возвращение КриРо в родные края.
"Честно говоря, учитывая то, насколько хорошо я его знаю, уверен, что Криштиану не вернется в чемпионат Португалии. Многие люди говорят о футболе в Португалии не в добром тоне.
Я думаю, что он счастлив в Турине. Он лучший бомбардир Серии А, а те, кто его критикуют, не знают, как сложно забивать более 30 голов каждый год".
"То, что умеет Криштиану, просто невероятно. И я надеюсь, что он останется в футболе на долгие годы, радуя любителей игры и представляя Португалию на международной арене так, как он всегда это делал", — цитирует Пепе Football Italia.
Отметим, что нынешний контракт Роналду со "старой сеньорой" рассчитан до 30-го июня 2022 года.
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