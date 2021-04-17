Италия

"Крестоносцы" должны были покидать поле в качестве победителей, но в итоге остались ни с чем.

Кальяри принимал на своем поле Парму в поединке 31-го тура итальянской Серии А, который порадовал не только своей невероятной результативностью, но и сумасшедшей развязкой.

На протяжении всего противостояния игроки Кальяри не позволяли интриге покинуть стадион, не давая сопернику довести счет до разгромного.

Несмотря на это, казалось, что Парме все-таки удастся выйти победителем из перестрелки с хозяевами поля, однако в этот вечер судьба оказалась не на стороне "крестоносцев".

Ведя со счетом 3:2, игроки Пармы умудрились дважды пропустить в компенсированное ко второму тайму время и подарить Кальяри невероятные и волевые три очка.

Кальяри — Парма 4:3

Голы: Паволетти, 39, Марин 66, Перейро, 90+1, Черри, 90+4 — Пеццелла, 5, Куцка, 31, Ман, 59