Италия

Функционер также оставил свой пост.

Президент туринского Ювентуса Андреа Аньелли покинул пост президента Ювентуса. Об этом сообщает talkSport.

По информации источника, функционер принял решение уйти из клуба. Вероятнее всего, "старая сеньора" в ближайшее время выйдет из Суперлиги.

Эту же информацию подтвердил и известный журналист Константин Экнер в своем twitter-аккаунте.

Однако по информации Джеймса Хорнкасла из The Athletic, Аньелли пока остается на своем посту.

Отметим, что совсем недавно стало известно, что главный исполнительный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд покинул свой пост.

Напомним, что Манчестер Юнайтед, как и многие другие клубы, больше не намерен принимать участие в Суперлиге.