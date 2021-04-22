Италия

Серия А наказала нарушителей перед 33-м туром чемпионата Италии.

Дисциплинарный комитет Серии А определил наказания футболистам накануне 33-го тура, не дожидаясь окончания 32-го — сообщает Football Italia.

На сей раз обошлось без богохульств: все игроки получили по одному матчу дисквалификации за перебор карточек.

Раджа Наингголан (Кальяри) не сможет сыграть против своей бывшей команды Ромы, Джакомо Бонавентура (Фиорентина) не сыграет с Ювентусом, Стефано Сураро (Верона) пропустит игру против Интера, Филип Джуричич (Сассуоло) — против Сампдории, а Иван Радованович (Дженоа) — против Специи.

Матч 32-го тура Рома — Аталанта состоится в четверг, 22 апреля. Начало в 19:30 по киевскому времени.

Матч 32-го тура Наполи — Лацио состоится в четверг, 22 апреля. Начало в 21:45 по киевскому времени.