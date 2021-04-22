Италия

Шведский нападающий продолжит выступать за "россонери".

Милан продлил соглашение со Златаном Ибрагимовичем до лета следующего года, сообщает официальный сайт клуба.

Суммарно, швед провел 130 поединков в футболке "дьяволов", отметившись 84 голами. Милан — клуб в Италии, за который он играл больше всего.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел во всех турнирах 25 матчей, в которых забил 17 мячей. При этом 16 поединков он пропустил из-за травм и болезней.

В марте этого года 39-й форвард возобновил выступления за сборную Швеции.