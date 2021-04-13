Италия

Шведский форвард упустит очередную возможность улучшить свою результативность и помочь команде.

Ранее Football.ua сообщал о том, что шведский нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович был удален по ходу выездного для его команды поединка 30-го тура Серии А против Пармы (3:1).

Парма — Милан 1:3 Видео голов и обзор матча

Данное решение главный арбитр встречи — неаполитанец Фабио Мареска — вынес на основании того, что игрок "россонери" проявил к нему неуважение в своих комментариях относительно одного из спорных эпизодов.

Как сообщали итальянские СМИ, Златан хотел подать опровержение на данное решение арбитра, сославшись на то, что, якобы, рефери неправильно понял сказанную им фразу.

Однако, решением Дисциплинарной комиссии Серии А футболист был наказан дисквалификацией на одну игру и штрафом в размере 5000 евро, с окончательным вердиктом — провокационное критическое высказывание в адрес официального лица матча.

Таким образом, шведский нападающий не сможет помочь своей команде в домашней игре против Дженоа в ближайшее воскресенье.

В текущем сезоне 39-летний футболист принял участие в 25-и матчах за свой клуб, оформив 17 забитых мячей и 3 голевые передачи.