Италия

О новом соглашении клуб и футболист объявят не позднее 23 апреля.

Златан Ибрагимович и Милан согласовали последние детали нового контракта и готовы объявить о его подписании официально — ссылается Football Italia на источники в Sky Sport Italia.

Осталось лишь завершить некоторые бюрократические формальности, после чего не позднее пятницы, 23 апреля, о новом контракте и его подробностях будет объявлено официально. Пока точно известно, что он рассчитан на сезон-2021/22.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел во всех турнирах 25 матчей, в которых забил 17 мячей. При этом 16 поединков он пропустил из-за травм и болезней.

В марте 39-й форвард возобновил выступления за сборную Швеции.