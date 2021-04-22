Италия

Тренер Аталанты попытался объяснить упущенную победу.

Джан Пьеро Гасперини считает причиной ничьей в матче против Ромы многочисленные ошибки и то, что игроки, вышедшие на замену, в том числе и вместо автора гола Руслана Малиновского, провалили игру.

"Трудно четко пояснить, что произошло во втором тайме, – сказал тренер Аталанты на послематчевой пресс-конференции. – У нас было множество моментов, чтобы забить, а в итоге мы снова потеряли два очка с Ромой".

"Малиновского пришлось заменить, потому что он много работал в первой половине и попросту устал. А нам нужна была свежесть. Увы, выход на замену Пашалича был провальным, да и Муриэль не впечатлил. Некоторые промахи просто шокировали".

"Конечно, сказалось на результате глупое удаление Толоя. До красной карточки Рома не нанесла ни одного удара в створ, и все моменты соперника появились уже после удаления".

Руслана Малиновского признали лучшим игроком матча по версии Whoscored.