Италия

Шведский нападающий очень доволен в стане "россонери".

Златан Ибрагимович прокомментировал продление соглашения с Миланом до конца следующего сезона.

"Я очень счастлив. Ждал этот день. Я остаюсь еще на год – это главное. Всегда говорил, что в Милане я словно дома. Так я ощущаю себя в клубе благодаря всем, кто тут работает, партнерам, тренерам, болельщикам, которых сейчас очень не хватает на стадионе.

Я остался бы здесь до конца жизни, если бы мог. С первого дня работать с Пьоли было очень легко. У него подходящий менталитет, он всегда энергичен – и это влияет на команду. Он хочет добиться как можно большего", — сказал нападающий клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел во всех турнирах 25 матчей, в которых забил 17 мячей. При этом 16 поединков он пропустил из-за травм и болезней.

Напомним, что в марте этого года 39-й форвард возобновил выступления за сборную Швеции.