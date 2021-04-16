Наставник римского клуба поделился мыслями после прохода в полуфинал еврокубкового турнира.
Паулу Фонсека, getty images
16 апреля 2021, 08:23
Главный тренер Ромы Паулу Фонсека высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против Аякса.
"Считаю, мы хорошо сыграли в защите. В Амстердаме у нас было больше проблем. Аякс очень здорово играет, особенно в нападении.
Гордимся, что представляем Италию. Рады, что удалось пробиться в полуфинал, и гордимся своим достижением.
Мы старались действовать прагматично. Знали, что у нас есть преимущество после первого матча и сделали все возможное, чтобы это преимущество сохранить", — сказал португальский специалист.
Ранее главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявлял, что с нетерпением ждет битвы с Ромой в полуфинале Лиги Европы.