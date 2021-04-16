Лига Европы

Наставник римского клуба поделился мыслями после прохода в полуфинал еврокубкового турнира.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против Аякса.

"Считаю, мы хорошо сыграли в защите. В Амстердаме у нас было больше проблем. Аякс очень здорово играет, особенно в нападении.

Гордимся, что представляем Италию. Рады, что удалось пробиться в полуфинал, и гордимся своим достижением.

Мы старались действовать прагматично. Знали, что у нас есть преимущество после первого матча и сделали все возможное, чтобы это преимущество сохранить", — сказал португальский специалист.

Ранее главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявлял, что с нетерпением ждет битвы с Ромой в полуфинале Лиги Европы.