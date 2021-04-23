Италия

Футболист заключит новое соглашение с клубом.

Нападающий Сампдории Фабио Квальярелла продлит контракт с клубом. Об этом сообщает Tuttosport.

Сделка должна состояться в ближайшее время. Контракт будет продлит на год, а годовой оклад будет составлять 700 тысяч евро.

Футболист выступает за Сампдорию с 2016 года, а в текущем сезоне на его счету 11 голов и один ассист в 29 матчей.

Напомним, 38-летний форвард мог зимой оказаться в Ювентусе, но признался, что его любовь к Сампдории важнее.З

За свою карьеру Квальярелла выступал за Торино (109 матчей во всех турнирах, 32 голов), Фиорентину (15, 1), Кьети (47, 19), Асколи (33, 3), Удинезе (87, 33), Наполи (37, 11), Ювентус (102, 30) и Сампдорию (214, 93).