Статистический портал традиционно выставил оценки игрокам.
Руслан Малиновский, getty images
26 апреля 2021, 00:41
В рамках 33-го тура итальянской Серии А Аталанта дома принимала Болонью и разгромила соперника со счетом 5:0.
Непосредственное участие в успешном результате принял Руслан Малиновский, который отметился голом и результативной передачей.
Статистический портал Whoscored высоко оценил игру украинца, поставив ему 9,2 балла. Выше оценка только у Муриэля.
Напомним, что Малиновский был лучшим игроком Аталанты в поединке с Ромой в прошлом туре по версии Whoscored.