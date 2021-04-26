Италия

Статистический портал традиционно выставил оценки игрокам.

В рамках 33-го тура итальянской Серии А Аталанта дома принимала Болонью и разгромила соперника со счетом 5:0.

Непосредственное участие в успешном результате принял Руслан Малиновский, который отметился голом и результативной передачей.

Статистический портал Whoscored высоко оценил игру украинца, поставив ему 9,2 балла. Выше оценка только у Муриэля.

Напомним, что Малиновский был лучшим игроком Аталанты в поединке с Ромой в прошлом туре по версии Whoscored.