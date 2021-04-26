Италия

Украинский хавбек отметился голом и голевой передачей.

В поединке 33-го тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле не оставила шансов Болонье, забив в ворота гостей пять безответных мячей.

В этом матче украинский полузащитник Руслан Малиновский отметился голом и результативной передачей.

По информации Opta Paolo, начиная с марта 2021 года это уже девятое результативное действие 27-летнего хавбека сборной Украины, на счету которого 4 гола и 5 ассистов. За указанный период ни один из полузащитников топ-5 лиг Европы не превзошел показатели украинца.

Однако есть соперник, который идет с Малиновским на равных — это хавбек Марселя Димитри Пайет, на счету которого 3 забитых мяча и 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Малиновский получил одну из наивысших оценок в матче против Болоньи по версии Whoscored.