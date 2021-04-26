Италия

Наставник миланского клуба высказался о вероятном предстоящем чемпионстве.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился мыслями после победы над Вероной в матче 33 тура Серии А.

"Скудетто наш на 95 процентов. Мы еще не выиграли, но это очень важная победа. Это победа над командой, способной доставить неприятности, хорошо подготовленной физически, победа над командой, которой нечего терять.

Многие клубы теряли очки, но мы играли стабильно. Иногда у нас возникает больше проблем, чем обычно, но мы не прекращаем двигаться вперед.

Когда в первый год в Ювентусе я тренировал Барцальи, Бонуччи и Кьеллини, они были молоды и до этого ничего не выигрывали. В Интере, глядя на Де Врея, Бастони и Шриньяра, я вижу много общего с BBC.

Мы много работали за последние два сезона. Как я уже много раз говорил, Интер долгое время неконкурентоспособен.

Путь чрезвычайно сложен. Это требует тяжелого труда и жертв. Сколько людей готовы это сделать? В конце концов, результат заставляет футболистов доверять своему тренеру", — сказал наставник "неррадзури".

Ранее Антонио Конте высказался о провальном проекте Суперлиге Европы.