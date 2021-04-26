Италия

Наставник клуба из Бергамо поделился мыслями об украинском хавбеке.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини по итогу разгромной победы над Болоньей высоко отозвался о полузащитнике своего клуба Руслане Малиновском.

"Руслан сейчас в отличной форме и сегодня вечером он снова забил и отдал голевую передачу.

Он пришел в клуб в качестве полузащитника, но со временем я попросил его развить свою роль до чего-то похожего на позицию Йосипа Иличича. Сначала было непросто, но со временем у него получилось. Сейчас Малиновский стабильно подключается к атакующим действиям, хоть и как нетипичный нападающий.

У него были проблемы с COVID, а затем с грыжей, но теперь, вернувшись в полную физическую форму, он начал демонстрировать потрясающую игру", — сказал итальянский специалист.

В последних трех матчах Серии А Руслан Малиновский забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что миланский Интер готов рассмотреть трансфер Малиновского за 25 млн.