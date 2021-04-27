Италия

Украинский полузащитник демонстрирует отличную форму в последних матчах.

Статистический портал Whoscored оценил футболистов ТОП-5 ведущих европейских лиг в последних шести матчах.

Как итог, вторая позиция с оценкой 8,27 досталась украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому. Отметим, что украинец поднялся на вторую строчку с 138 позиции.

Первая позиция, в свою очередь, отошла к Лионелю Месси. У аргентинского футболиста показатель — 8,36.

Напомним, что ранее Малиновский с наивысшей оценкой попал в сборную 33 тура Серии А.