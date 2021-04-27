Италия 27 апреля 2021, 15:54 Малиновский с наивысшей оценкой попал в сборную 33 тура Серии А Украинец продолжает феерить в итальянском чемпионате. Руслан Малиновский, getty images 27 апреля 2021, 15:54 Портал WhoScored объявил сборную лучших игроков 33 тура Серии. Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский получил наивысшую оценку — 9,4 балла. В матче против Болоньи украинец отметился голом и ассистом. Напомним, что Малиновский также отметился престижным статистическим достижением по итогам игры с Болоньей. Люди Руслан Малиновский Команды Аталанта Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте