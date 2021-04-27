Портал WhoScored объявил сборную лучших игроков 33 тура Серии.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский получил наивысшую оценку — 9,4 балла.

В матче против Болоньи украинец отметился голом и ассистом.

Напомним, что Малиновский также отметился престижным статистическим достижением по итогам игры с Болоньей.