Италия

Стадион в Реджо нелль'Эмилии будет заполнен на 20 процентов.

Министерство охраны здоровья Италии официально разрешило присутствие болельщиков на финальном матче Кубка Италии — сообщает Sky Sport Italia.

Заместитель министра Андреа Коста объявил, что на поединке между Аталантой и Ювентусом арена МАПЕИ в Реджо нелль'Эмилии будет заполнена на 20 процентов.

Учитывая вместимость домашнего стадиона Сассуоло, на матче смогут побывать 4 700 зрителей.

Матч Аталанта — Ювентус запланирован на 19 мая.

Ранее Италия подтвердила, что матчи Евро-2020 на римском Стадио Олимпико пройдут со зрителями.