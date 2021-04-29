Стадион в Реджо нелль'Эмилии будет заполнен на 20 процентов.
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29 апреля 2021, 18:43
Министерство охраны здоровья Италии официально разрешило присутствие болельщиков на финальном матче Кубка Италии — сообщает Sky Sport Italia.
Заместитель министра Андреа Коста объявил, что на поединке между Аталантой и Ювентусом арена МАПЕИ в Реджо нелль'Эмилии будет заполнена на 20 процентов.
Учитывая вместимость домашнего стадиона Сассуоло, на матче смогут побывать 4 700 зрителей.
Матч Аталанта — Ювентус запланирован на 19 мая.
Ранее Италия подтвердила, что матчи Евро-2020 на римском Стадио Олимпико пройдут со зрителями.