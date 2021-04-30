Италия

Сергей Шевченко — о гонке ведущих итальянских команд за места в четвёрке

До завершения сезона-2020/21 в чемпионате Италии осталось ровно пять туров. Интер – без пяти минут обладатель "скудетто", а вот борьба за оставшиеся путёвки в Лигу чемпионов ожидается горячей и непредсказуемой, впереди ещё личные встречи претендентов. Расклады таковы: пять команд борются за три места. Рома уже выпала из гонки, неудачно поставив на Лигу Европы, поэтому её здесь не учитываем. Напомним, что при равенстве очков в Италии считают личные встречи, а затем общую разницу мячей.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Интер 33 24 7 2 72 29 43 79 2 Аталанта 33 20 8 5 78 39 39 68 3 Наполи 33 21 3 9 73 37 36 66 4 Ювентус 33 19 9 5 65 30 35 66 5 Милан 33 20 6 7 60 41 19 66 6 Лацио 32 19 4 9 56 46 10 61

Аталанта

Личные встречи: опережают Ювентус (1:1г, 1:0д) и Лацио (4:1г, 1:3д), уступают Наполи (1:4г, 4:2д), первая игра с Миланом – 3:0г

Оставшиеся матчи: Сассуоло (г), Парма (г), Беневенто (д), Дженоа (г), Милан (д)

Команда Джан Пьеро Гасперини в такой форме, что ей не страшен любой соперник. Она выиграла шесть из семи последних матчей, одержав историческую победу над Ювентусом, а единственная ничья (1:1) с Ромой – следствие невезения. Бергамаски не имеют проблем с составом: итальянские сборники восстановились после ковида, а Хатебур – после травмы. Прекрасную форму набрал Руслан Малиновский, который продолжает забивать и ассистировать в каждом туре. Добавляем приятные результаты личных встреч с конкурентами. Пожалуй, задачей Аталанты станет обеспечить место в Лиге чемпионов по итогам 37 туров, чтобы не превращать игру с Миланом в лобовую схватку. К тому же, накануне заключительного тура "Богине" предстоит финал Кубка с Ювентусом.

Наполи

Личные встречи: опережают Аталанту (4:1д, 2:4г), Ювентус (1:0д, 1:2г) и Лацио (0:2г, 5:2д), уступают Милану (1:3д, 1:0г)

Оставшиеся матчи: Кальяри (д), Специя (г), Удинезе (д), Фиорентина (г), Верона (д)

Яркий и бескомпромиссный Наполи, в целом успешно обменявшись победами с каждым из конкурентов, на финише сезона поймал-таки свою волну. Восемь побед и три ничьи в десяти последних матчах – отличный результат, компенсировавший зимние неудачи. Дженнаро Гаттузо вновь на коне, а проблемы с травмами, измучившие команду в начале года, теперь неактуальны (грустное исключение – очередной разрыв связок у Фаузи Гуляма). Оптимальный состав Наполи внушает мощь, а набравший форму Осимхен может стать одним из лучших форвардов Серии А. К тому же, неаполитанцам благоволит календарь, где не осталось ни одного соперника из группы лидеров. Едва ли не главная сложность – ближайшая игра с борющимся за выживание Кальяри.

Ювентус

Личные встречи: опережают Лацио (1:1г, 3:1д), уступают Аталанте (1:1д, 0:1г), Наполи (0:1г, 2:1д), первый матч с Миланом – 3:1г

Оставшиеся матчи: Удинезе (г), Милан (д), Сассуоло (г), Интер (д), Болонья (г)

Непривычно осознавать, что Ювентус не только лишится "скудетто", но может выпасть из зоны Лиги чемпионов. Обычно туринский суперклуб прибавлял весной, уверенно решая все внутренние задачи, но этот год – исключение. Даже сейчас "бьянконери" оступаются в матчах, где должны были без проблем набирать три очка (Беневенто, Фиорентина). Кьеза травмирован, Роналду не в форме, Дибала проводит неудачный сезон. Риск остаться без ЛЧ становится всё реальнее. Тем интригующее становятся ближайшие встречи Юве с миланскими грандами, которые, впрочем, разнятся по содержанию: Милан – прямой конкурент, а вот Интер к тому времени наверняка гарантирует себе чемпионство. Календарь насыщенный (сразу после Интера ещё и финал Кубка), однако не такой сложный, как может показаться. По большому счёту, всё зависит от самого Ювентуса и его состояния в решающих матчах.

Милан

Личные встречи: опережают Наполи (3:1г, 0:1д), уступают Лацио (3:2д, 0:3г), первый матч с Аталантой – 0:3д, первый матч с Ювентусом – 1:3д

Оставшиеся матчи: Беневенто (д), Ювентус (г), Торино (г), Кальяри (д), Аталанта (г)

Похоже, мы наблюдаем за грандиозным провалом. Милан, который лидировал большую часть первого круга, имеет все шансы даже не попасть в Лигу чемпионов. Команда Стефано Пьоли напрочь потеряла уверенность. Каждая лобовая встреча становится болезненной, крупное поражение от Лацио так вовсе обнажило накапливавшиеся месяцами игровые проблемы "россонери". Загадочные трудности испытывают миланцы на родном Сан-Сиро, где результаты значительно хуже, чем в гостях. Из шести последних матчей в родных стенах удалось выиграть только один, и тот еле-еле (2:1 с Дженоа). Наконец, у Милана тяжелейший календарь: два прямых конкурента и три борца за выживание – ни одного проходного матча. Усугубляют ситуацию травма Ибрагимовича и затянувшиеся переговоры по контрактам Доннаруммы и Чалханоглу. Настоящая чёрная полоса, сменившая романтические времена борьбы за "скудетто".

Лацио

Личные встречи: опережают Милан (2:3г, 3:0д), уступают Аталанте (1:4д, 3:1г), Наполи (2:0д, 2:5г) и Ювентусу (1:1д, 1:3г)

Оставшиеся матчи: Дженоа (д), Фиорентина (г), Парма (д), Рома (г), Торино (д), Сассуоло (г)

Команда Симоне Индзаги осталась в игре, уверенно переиграв Милан. На данный момент она отстаёт от зоны ЛЧ на пять очков, зато имеет матч в запасе. Правда, неуступчивый Торино поди ещё обыграй, "гранатовые" чаще всех в лиге сводят матчи вничью. Лацио, впрочем, набрал форму (шесть побед в семи последних турах), лидеры здоровы, да и календарь в целом удобный. Подводным камнем может стать римское дерби. Рома, даже не имея турнирных задач, с удовольствием сделает землякам подножку. Правда, эти самые задачи могут возникнуть. Сассуоло навязывает Роме борьбу за седьмое место, дающее путёвку в Лигу конференций (от Италии туда выходит одна команда). В таком случае матчи Ромы и Сассуоло против Лацио могут стать решающими в этой мини-гонке.

Вывод

При всей запутанности турнирной ситуации можно выделить фаворитов лигочемпионской гонки. Это, в первую очередь, Аталанта и Наполи. Обе команды на ходу, а календарь заключительных туров открывает им прямую дорогу в топ-4. Сложнее с оставшимся местом, но и здесь выделяется Ювентус. Команда Пирло хромает, она даже выигрывает с трудом, однако всё равно смотрится предпочтительнее Милана, дела которого совсем уж плохи. Более опасным соперником для Юве выглядит Лацио, но здесь придётся делать оговорку насчёт матча в запасе, да и по потерянным очкам туринцы всё равно впереди. В любом случае, определяющими станут личные встречи: через тур игра Ювентус – Милан, которая во многом определит расклады на самом финише, а в предпоследнем туре – сразу два суперматча (Ювентус – Интер и Рома – Лацио), где напряжение будет зашкаливать.

Прогноз автора: 2. Наполи, 3. Аталанта, 4. Ювентус, 5. Лацио, 6. Милан