Италия

"Фиалки" повесили "ценник" на своего основного форварда.

Желающим заполучить нападающего Фиорентины Душана Влаховича придется приготовить 60 миллионов евро — сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Впрочем, как полагает источник, президент Фиорентины Рокко Коммиссо может пойти на сделку, аналогичную той, в результате которой Федерико Кьеза перешел в Ювентус: "старая синьора" арендовала вингера за 10 миллионов евро с обязательством выкупа за 40 миллионов.

К 21-летнему Влаховичу в Италии присматриваются Милан и Рома, а за пределами Серии А сообщалось об интересе со стороны Атлетико, Ливерпуля и Арсенала.

Нападающий национальной сборной Сербии (7 матчей, 2 гола) выступал за Партизан (27 матчей во всех турнирах, 3 гола) и Фиорентину (79, 25), где в нынешнем сезоне является главной ударной силой (35, 17).