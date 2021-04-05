Серб может сменить прописку в ближайшее трансферное окно.
Душан Влахович, getty images
05 апреля 2021, 12:57
Атлетико интересуется 21-летним форвардом Фиорентины Душаном Влаховичем.
По информации источника, за футболистом также наблюдают Милан и Рома. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро.
Серб выступает за Фиорентину с лета 2018 года после перехода из Партизана за 1,95 миллиона евро. В текущем сезоне Влахович провел за флорентийский клуб 31 матч во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Контракт Душана с Фиорентиной рассчитан до лета 2023 года.
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