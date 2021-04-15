Италия

Фиорентина постарается удержать своего нападающего.

Милан и Рома рассматривают возможность приобретения нападающего Фиорентины Душана Влаховича — считает Gazzetta dello Sport.

Роме нужен центрфорвард на замену Эдину Джеко, а Милану — как потенциальный преемник Златану Ибрагимовичу.

Сложность заключается в том, что на 21-летнего серба также претендуют Арсенал и мадридский Атлетико, а Фиорентина готова подписать с ним новый контракт на улучшенных условиях.

Нынешнее соглашение с "фиалками" рассчитано до лета 2023 года, и согласно ему Душан получает 400 тысяч евро в год плюс бонусы. Руководство клуба намерено подписать контракт минимум до 2025 года, причем готово утроить зарплату футболиста.

Что касается Милана, то в качестве возможной альтернативы Влаховичу он также рассматривает нападающего Дженоа 22-летнего Джанлуку Скамакку.

В нынешнем сезоне Влахович (рыночная стоимость которого оценивается в 40 миллионов евро) провел 32 матча во всех турнирах (15 голов), Скамакка (25-30 миллионов) — 24 (9).