Лига Европы

Паулу Фонсеке пришлось сделать три вынужденные замены в первом тайме матча против Манчестер Юнайтед.

В первом полуфинальном матче Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Ромой гостей не смутили ни статус фаворитов хозяев, ни три вынужденные замены — на гол "красных дьяволов" "волки" еще до перерыва ответили двумя.

Уже на 5-й минуте из-за травмы Вильяра Фонсеке пришлось выпустить на поле Верету.

Затем, после того, как команды обменялись голами, гости вынуждены были сменить вратаря — Миранте не смог продолжить игру, и на поле вышел Пау Лопес.

А когда Джеко после передачи Пеллегрини вывел гостей вперед, Спинаццолу пришлось заменить на Бруно Переса.

Стоит отметить, что Рома стала первой командой в истории Лиги Европы (с момента организации турнира в 2009 году), которая совершила три замены, да еще и вынужденные, до перерыва.

Больше замен у Паулу Фонсеки не осталось...

Интересно, что Манчестер Юнайтед не проигрывал в полуфиналах еврокубков на Олд Траффорд с 1997 года.

Следить за ходом матча в Манчестере вы можете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.