Лига Европы

Наставник Ромы высказался о поражении от МЮ в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

В первом полуфинальном поединке Лиги Европы Манчестер Юнайтед уничтожил Рому и практически гарантировал себе выход в финал турнира (6:2).

Главный тренер римского клуба Паулу Фонсека поделился эмоциями от результата данного противостояния, ставшего для его команды неудовлетворительным.

"Это тяжелое поражение. У нас был хороший первый тайм, но мы не вышли на вторую половину встречи. Трудно объяснить, как та же команда, которая так хорошо выступила до перерыва, продемонстрировала совершенно противоположный первый тайм".

"Трудно играть против такой команды, как Манчестер Юнайтед, тем более без замен. Это хорошо, что нам удалось достичь этой стадии Лиги Европы и провести такой первый тайм, но во второй половине мы все сделали совершенно не так", — заявил Фонсека в эфире Sky Sports.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Рома вы можете на Football.ua.