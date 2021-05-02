Италия

Стал известен состав "бергамасков" на игру.

В рамках 34-го тура итальянской Серии А Аталанта на выезде сыграет против Сассуоло.

Украинец Руслан Малиновский оказался в стартовом составе на игру, а Виктор Коваленко остался в запасе.

Аталанта: Голлини — Джимсити, Ромеро, Толой, Госенс, Хатебур — Фройлер, де Рон, Пессина — Сапата, Малиновский

Запасные: Росси, Спортьелло, Пашалич, Иличич, Миранчук, Коваленко, Муриэль, Маэле, Кальдара, Ламмерс, Паломино, Шутало

Напомним, матч Сассуоло — Аталанта состоится второго мая в 16:00 по киевскому времени.