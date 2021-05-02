Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках 34-го тура итальянской Серии А Сассуоло дома расписал ничью с Аталантой. На 32-й минуте Робин Госенс вывел гостей вперед после голевого паса от Малиновского.

На 52-й минуте Берарди реализовал пенальти и принес своей команде ничью.

Сассуоло — Аталанта 1:1

Голы: Берарди, 52 — Госенс, 32

Сассуоло: Консильи — Кирикеш (Феррари, 46), Мюльдюр (Толян, 87), Кирьякопулос, Марлон, Локателли, Траоре (Айхан, 78), Берарди, Обианг (Бурабия, 60), Бога, Дефрель (Распадори, 46).

Аталанта: Голлини — Хатебур, Толои (Паломино, 79), Гимшити, Гозенс, Малиновский, Фройлер, Пессина (Спортьелло, 25), де Рон, Ромеро, Сапата (Муриэль, 60).

Предупреждения: Марлон, Кирикеш, Локателли, Обьянг, Феррари, Джимсити.

Удаления: Голлини, Марлон.