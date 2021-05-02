Италия

Болельщики нового чемпиона Италии начали празднование.

Миланский Интер официально стал чемпионом итальянской Серии А сезона 2020/21. Конкурентом Антонио Конте была Аталанта, однако "бергамаски" сыграли вничью против Сассуоло (1:1).

Болельщики команды начали празднование, заполонив центральную площадь Милана — Дуомо около Миланского собора, несмотря на все карантинные ограничения.

В данном регионе Италии запрещены любые массовые мероприятия, тем более без соблюдения масочного режима.

Отметим, что последний раз Интер становился чемпионом Италии в сезоне 2009/10. В сезоне-2010/11 чемпионом стал Милан, а после этого девять лет подряд чемпионом становился туринский Ювентус.

Для Конте это четвертое Скудетто в тренерской карьере. Трижды он выигрывал чемпионат с Ювентусом.