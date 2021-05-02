Италия

Португальский наставник разделяет личные отношения с отдельными командами и профессиональную деятельность.

Досрочное прекращение отношений руководства лондонского Тоттенхэма с португальским главным тренером Жозе Моуриньо стало хорошим информационным поводом для того, чтобы обсудить возможные направления развития карьеры опытного наставника.

Football.ua ранее делал предположения на этот счет, однако сам "Особенный" решил остановиться на журналисткой деятельности, став участником обсуждений в проекте TalkSPORT и редакции английского издания The Sun.

Однако, после завершения чемпионата Европы-2020 мы скорее всего вновь сможем увидеть в работе эпатажного наставника, который достаточно смело рассуждает относительно возможных направлений развития его карьеры.

В частности, Моуриньо совершенно не отрицает возвращения в клубы, которыми ему уже удавалось руководить ранее: "Я мог бы попытаться найти работу там, где у меня осталось много друзей и знакомых. Могу выразить благодарность каждому игроку, президенту или владельцу клуба, с которыми мне удавалось иметь общее дело.

Я отплатил им самоотдачей в достижении результатов. Побеждая или проигрывая, я все равно вкладываю в работу всего себя. Вне зависимости от места, где это происходит.

Когда я ухожу из команды, я высказываюсь о ней только в лучшем свете. Не моя работа — доставать грязное белье из корзины, так как я всегда стремлюсь к позитиву.

Я некогда выиграл все, что только можно вместе с миланским Интером. У нас и сейчас сохраняется особенная привязанность. Однако, если мне когда-то придет предложение из другого клуба Италии, то я не стану думать дважды. У меня исключительно профессиональный взгляд на вещи, и это дарит мне определенную гармонию внутри себя", — подытожил португальский специалист.

Напомним, что победа над Кротоне (2:0) накануне дает возможность коллективу Антонио Конте надеяться либо на осечку бергамаской Аталанты в игре против Сассуоло, либо на собственную победу в следующем туре, которая сделает "змей" досрочными чемпионами страны.