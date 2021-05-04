Италия

Португальский защитник покинет Парму предстоящим летом.

Центральный защитник Бруну Алвеш покинет Парму на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Нынешний контракт 39-летнего португальца рассчитан до конца текущего, и клуб не намерен его продлевать.

По информации источника, к футболисту проявляют интерес как минимум два клуба, в числе которых оказались португальская Боавишта и итальянский Лечче.

В текущем сезоне Бруну Алвеш провел в футболке Пармы 17 поединков в итальянской Серии А, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

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