Италия

Защитник Ромы, выступающий на правах аренды за ПСЖ, прокомментировал смену тренера "джаллоросси".

Алессандро Флоренци уверен, что с приходом в Рому Жозе Моуриньо "волки" смогут выиграть чемпионский титул.

"Новость о приходе Жозе Моуриньо — это как глоток свежего воздуха для всех в Роме, – цитирует защитника Gazzetta dello Sport. – Это один из лучших тренеров, как по профессиональным, так и по человеческим качествам. Думаю, он отлично справится".

"Как фанат Ромы, я верю, что команда сможет при Моуриньо выиграть чемпионский титул, и я вместе со всеми смогу это отпраздновать на Circo Massimo".

"Насчет своего будущего я пока не могу сказать ничего определенного, вопрос о том, останусь ли я в ПСЖ, еще не решен. Знаю, что руководители клуба и команды верят в меня, и стараюсь их не подводить".

"Конечно, для всех нас было тяжелым ударом не попасть в финал Лиги чемпионов. Но все полны решимости сделать это в будущем. В нынешнем сезоне у нас остается две цели — выиграть Лигу 1 и Кубок Франции".

Аренда Флоренци в ПСЖ истекает 30 июня 2021 года, а контракт с Ромой действует до 30 июня 2023 года.

30-летний защитник национальной сборной Италии (42 матча, 2 гола) выступал за Рому (280 матчей во всех турнирах, 28 голов), Кротоне (36, 11), Валенсию (14, 0) и ПСЖ (33, 2).