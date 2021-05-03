Италия

Специалист высказался после поединка итальянского чемпионата.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло поделился мыслями после гостевой победы над Удинезе в матче 34-го тура Серии А.

"Мы победили благодаря решимости и борьбе. Мы снова усложнили себе жизнь, но мы хотели добыть три очка, и это самое главное.

Я не думал, что это будет напряженно и эмоционально, но когда вы выигрываете подобные игры в концовке, это дает вам энергию, чтобы продолжать.

У команды есть усталость, как физическая, так и психологическая, поэтому, когда вы привыкли бороться за Скудетто, а не за Лигу чемпионов, что-то меняется.

Интер? Поздравляю Интер их главного тренера с этим заслуженным титулом. Теперь нам нужно измениться, потому что мы хотим вновь стать чемпионами. После девяти последовательных Скудетто завершилась одна эра, но теперь начинается новая", — сказал наставник "бьянконери".

Ранее сообщалось, что Ювентус окончательно решил назначить Аллегри вместо Пирло.