Италия

Также пять 11-метровых не реализовал в нынешнем сезоне Эйбар.

Счет в матче 35-го тура чемпионата Италии Ювентус — Милан мог быть еще более печальным для хозяев, если бы "россонери" не подтвердили свой статус одних из худших в Европе по исполнению пенальти — сообщает ОРТА.

Удар с "точки" Кессье, парированный Щесны, стал для "дьяволов" пятым в нынешнем первенстве, и по этому показателю Милан сравнялся с Эйбаром, единолично лидировавшим в пяти ведущих лигах Европы.

Интересно, что Щесны за свою карьеру в Серии А отразил 3 из 4-х пенальти, назначенных в его ворота в матчах против Милана.

Ранее Беннасер рассказал, как Ибрагимович настраивал команду на матч против принципиального соперника.