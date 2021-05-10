Также пять 11-метровых не реализовал в нынешнем сезоне Эйбар.
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10 мая 2021, 11:17
Счет в матче 35-го тура чемпионата Италии Ювентус — Милан мог быть еще более печальным для хозяев, если бы "россонери" не подтвердили свой статус одних из худших в Европе по исполнению пенальти — сообщает ОРТА.
Удар с "точки" Кессье, парированный Щесны, стал для "дьяволов" пятым в нынешнем первенстве, и по этому показателю Милан сравнялся с Эйбаром, единолично лидировавшим в пяти ведущих лигах Европы.
Интересно, что Щесны за свою карьеру в Серии А отразил 3 из 4-х пенальти, назначенных в его ворота в матчах против Милана.
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