Италия

Полузащитник Милана рассказал о том, как команду настраивали на матч против Ювентуса.

Исмаэль Беннасер признался, что Милан выходил на матч 35-го тура чемпионата Италии против Ювентуса сверхмотивированным.

"Наверное, это была лучшая игра Милана за то время, что я в команде, – цитирует Football Italia слова опорного полузащитника "дьяволов" после победы. – Мы счастливы но прекрасно понимаем, что еще ничего не добились и вся борьба впереди".

"Перед матчем, после установки от тренера, перед командой выступили Кьер и Ибрагимович, как самые опытные игроки. Не буду передавать сказанное, отмечу лишь, что когда Ибра говорит, что именно ты должен сделать, ты выложишься на 200%, иначе потом пожалеешь".

Милан, впервые в истории обыграв Ювентус на Альянц Стэдиум, поднялся на третье место в турнирной таблице.