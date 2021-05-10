Италия

За почти 10 лет Ювентус проиграл дома лишь 15 матчей.

С 11 сентября 2011 года, когда Ювентус провел свой первый матч на Альянц Стэдиум, Милану ни разу до 10 мая 2021 года не удавалось обыграть "старую синьору" на ее новой арене — сообщает Sky Sport Italia.

В 35-м туре Серии А "россонери" стали 14-й командой, которая смогла увезти победу с Альянц Стэдиум.

Первым добился успеха Интер, затем последовали Сампдория, Фиорентина, Удинезе, Лацио, Наполи, Рома, Беневенто, Милан а также Бавария, Реал, Манчестер Юнайтед, Аякс и Барселона.

Интересно, что единственной кому удалось обыграть Ювентус на Альянц Стэдиум дважды, является Фиорентина.