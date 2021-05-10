Италия

Клаудио Лотито придется доказать, что он не связан с потенциальным новичком элитного дивизиона.

Салернитана, занимающая второе место в Серии В за тур до финиша чемпионата, может быть лишена права повыситься в классе — сообщает Calcio e Finanza.

Все дело в том, что президент Лацио Клаудио Лотито является сводным братом Марко Меццаромы, президента Салернитаны, активно помогал ему в возрождении клуба после банкротства в 2011 году, и, как уверены в Италии, по-прежнему участвует в финансовой жизни клуба из окрестностей Неаполя.

По итальянским законам категорически запрещено участие в одном дивизионе не только команд, принадлежащих одному владельцу, но и имеющих любые финансовые связи.

Таким образом, если Лотито не подтвердит свою непричастность или не откажется от связей с Салернитаной в будущем, дорога в высшее общество для "морских коньков" будет закрыта. Есть, правда, вариант расстаться с Лацио...

Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина уже официально подтвердил, что в случае выхода в Серию А, Салернитана при сохранении своего нынешнего положения в руководстве, будет оставлена в Серии В или вообще отстранена от чемпионата.

Салернитана, на два очка опережающая Монцу, в последнем туре регулярного чемпионата, все матчи которого начнутся в 15:00 по киевскому времени в понедельник, 10 мая, играет против вылетающей Пескары. Монца сыграет против Брешии, ведущей борьбу за повышение в классе.

Второе место позволит присоединиться к забронировавшему первую строчку Эмполи и получить прямую путевку в элитный дивизион. Третья команда будет играть в плей-офф за повышение.