Италия

Верона не будет выкупать итальянского фулбека за 6,5 млн евро.

Левый защитник Федерико Димарко в конце текущего сезона вернется в Интер после полуторагодичной аренды в Вероне. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, "желто-синие" приняли решение не активировать пункт о выкупе 23-летнего итальянца за 6,5 миллионов евро, прописанный в соглашении с миланским клубом.

Ожидается, что футболист получит свое место в составе команды Антонио Конте, поскольку другой левый защитник Александар Коларов должен покинуть Интер в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Фередико Димарко провел в футболке Вероны 32 поединка в итальянской Серии А, в которых он забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.