Италия

На опытного футболиста уже есть пара претендентов из Серии А.

Как стало известно итальянскому журналисту Николо Скире, сербский защитник миланского Интера Александар Коларов не станет продлевать контракт со своим нынешним клуба, несмотря на наличие такой опции в базовом соглашении.

Дело в том, что после трансфера из римской Ромы осенью прошлого года, 35-летний исполнитель принял участие всего в 11 поединках (712 минут), отдав при этом один результативный пас.

К тому же, в текущем сезоне игрока явно преследуют проблемы различного характера, от коронавируса до трудностей с набором мышечного тонуса, в результате чего футболист уже был вынужден пропустить 64 дня работы со своим клубом.

Одними из возможных вариантов его переходов является пара итальянских клубов: Болонья и Верона, в составе которых уже выступает достаточно много возрастных футболистов национального первенства.

Текущая стоимость Коларова на трансферном рынке — 2,5 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.