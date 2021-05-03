На опытного футболиста уже есть пара претендентов из Серии А.
Александра Коларов, Getty Images
03 мая 2021, 06:54
Как стало известно итальянскому журналисту Николо Скире, сербский защитник миланского Интера Александар Коларов не станет продлевать контракт со своим нынешним клуба, несмотря на наличие такой опции в базовом соглашении.
Дело в том, что после трансфера из римской Ромы осенью прошлого года, 35-летний исполнитель принял участие всего в 11 поединках (712 минут), отдав при этом один результативный пас.
К тому же, в текущем сезоне игрока явно преследуют проблемы различного характера, от коронавируса до трудностей с набором мышечного тонуса, в результате чего футболист уже был вынужден пропустить 64 дня работы со своим клубом.
Одними из возможных вариантов его переходов является пара итальянских клубов: Болонья и Верона, в составе которых уже выступает достаточно много возрастных футболистов национального первенства.
Текущая стоимость Коларова на трансферном рынке — 2,5 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.