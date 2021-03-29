ЧМ-2022. Отбор

Команда Роберто Манчини продолжает радовать своих поклонников.

Сборная Италии не пропускает в шести подряд выездных матчах — сообщает ОРТА.

Предыдущий рекорд был установлен "скуадрой адзуррой" под руководством Ферруччо Валькареджи в период с 1972-го по 1974 годы.

При этом команда Роберто Манчини, обыграв Болгарию, приблизилась к рекорду, который в Италии привыкли считать вечным: в 30-х годах прошлого века итальянцы под руководством легендарного Витторио Поццо не проигрывали на протяжении 30-ти матчей (сейчас на счету команды Манчини — 24).

Стоит, однако, отметить, что это лишь третий результат в истории сборной Италии. С 2004-го по 2006 годы команда Марчелло Липпи не проигрывала 25 матчей подряд.

Свой очередной матч "скуадра адзурра" проведет против сборной Литвы в среду, 31 марта.

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