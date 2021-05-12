Италия

Клуб не отпустит лидера за символическую сумму.

Итальянская Фиорентина не намерена расставаться со своим лидером Душаном Влаховичем за символическую сумму.

Как сообщает Football Italia, боссы "фиалок" готовы пойти на продажу игрока за сумму не меньше 80 миллионов евро.

Отмечается также, что в услугах 21-летнего форварда заинтересованы Милан и Рома. Однако неизвестно, готовы ли клубы платить упомянутую выше сумму за игрока.

В текущем сезоне на счету Влаховича 21 забитый мяч и 3 голевых паса в 34 играх за Фиорентину.

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