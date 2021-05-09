Италия

Сербский форвард может подписать новое соглашение с "фиалками".

Фиорентина в ближайшее время хочет продлить контракт со своим нападающим Душаном Влаховичем. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство "фиалок" довольно выступлениями 21-летнего серба и готово предложить ему новую сделку до лета 2025 года. При этом его зарплата вырастит до 3 миллионов евро.

Также отмечается, что в контракте будет прописана опция выкупа футболиста за 60-70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Влахович провел 37 поединков, в которых забил 21 гол и отдал 3 ассиста.

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