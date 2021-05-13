Италия

Наставник Ювентуса прокомментировал успех его команды в гостевой игре против Сассуоло.

В рамках 36-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус был вынужден играть на поле стадиона Читта дель Триколоре против Сассуоло. "Бьянконери" удалось оформить сразу два взятия ворот еще в первом тайме этого поединка, после чего довел до закономерного успеха игру после перерыва (3:1).

Сассуоло — Ювентус 1:3 Видео голов и обзор матча

В своем послематчевом интервью главный тренер "зебр" Андреа Пирло прокомментировал выступление команды, отметив правильную реакцию его футболистов на пропущенный после перерыва гол.

"Перезапуститься после поражения Милану (0:3) было непросто, но сейчас мы вновь погружены своими мыслями в следующих два поединка. Сегодня было сложно, потому что Сассуоло показывал очень хороший прессинг на своей половине, но мои подопечные все равно сумели с ним справиться.

Дибала? Ему не хватало стабильности. Он постоянно лечился от травм, но сейчас мы на него серьезно рассчитываем.

Я проводил анализ наших предыдущих матчей, и заметил, что большинство проблем в обороне у нас происходит из-за плохой концентрации. Я был недоволен, когда определил этот фактор, так как в Ювентусе с подобным невозможно мириться.

В текущем сезоне было много моментов, когда мы не были полностью сконцентрированы. Правильный менталитет очень важен для успеха, поэтому сегодня, можно сказать, мы сумели найти путь к победе еще до выхода на поле.

Теперь, меня больше интересует процесс восстановления игроков, и уже потом — игра против Интера. Мы все еще в игре! Это будет непросто, но мы будем бороться до конца", — подытожил итальянский наставник.

Матч Ювентус — Интер состоится 15 мая, начало в 19:00 по киевскому времени.