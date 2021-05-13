Италия

Украинский полузащитник призвал своих партнеров не останавливаться.

В рамках 36-го тура итальянской Серии А Аталанта дома оказалась сильнее Беневенто со счетом 2:0

Руслан Малиновский похвалил своих партнеров после матча и призвал не останавливаться на достигнутом.

"Великие. Работа еще не сделана, давайте продолжать в том же духе", — написал Руслан Малиновский в своем instagram-аккаунте.

В текущем сезоне Малиновский провел 33 матча за Аталанту в Серии А, в которых отметился 7-ю голами и 10-ю голевыми передачами.

Напомним, что Малиновский получил вторую лучшую оценку от WhoScored за матч с Беневенто.