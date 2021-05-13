Украинский полузащитник призвал своих партнеров не останавливаться.
Руслан Малиновский, getty images
13 мая 2021, 19:27
В рамках 36-го тура итальянской Серии А Аталанта дома оказалась сильнее Беневенто со счетом 2:0
Руслан Малиновский похвалил своих партнеров после матча и призвал не останавливаться на достигнутом.
"Великие. Работа еще не сделана, давайте продолжать в том же духе", — написал Руслан Малиновский в своем instagram-аккаунте.
В текущем сезоне Малиновский провел 33 матча за Аталанту в Серии А, в которых отметился 7-ю голами и 10-ю голевыми передачами.
Напомним, что Малиновский получил вторую лучшую оценку от WhoScored за матч с Беневенто.