Италия

Украинец продолжает демонстрировать качественную игру.

Аталанта обыграла Беневенто в матче 36-го тура Серии А.

По итогу встречи авторитетный портал WhoScored опубликовал оценки футболистов.

Полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский, который отметился голевой передачей, получил 2-ю лучшую оценку в матче — 7,6 баллов.

Украинец провел на поле 58 минут и был заменен на Йосипа Иличича.

В текущем сезоне Малиновский провел 33 матча за Аталанту в Серии А, в которых отметился 7-ю голами и 11-ю голевыми передачами.